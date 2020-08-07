Borsa, güne yüzde 0,45 kayıpla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,45 düşüşle 1.029 puanda başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 4,61 puan ve yüzde 0,45 değer kaybederek 1.029,79 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 1,28 düştü.
BIST 100 endeksi, perşembe gününü yüzde 5,26 değer kaybıyla 1.034,40 puandan tamamlamıştı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.0,0 seviyelerinin destek, 1.040 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasaların açıldığı dakikalarda, dolar yüzde 1,058 artışla 7,30 liradan, euro yüzde 0,51 artışla 8,65 liradan ve ons altın yüzde 0,13 artışla 2,059 dolardan işlem görüyor.