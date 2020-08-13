Borsa, güne yüzde 0,48 artışla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,48 artışla 1.119 puanda başladı.
BIST 100 endeksi güne 5 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.019 puanda başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,21 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, çarşamba gününü yüzde 0,37 artışla 1.114 puanda tamamlamıştı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasaların açıldığı dakikalarda, dolar yüzde 0,16 düşüşle 7,32 liradan, euro yüzde 0,26 artışla 8,66 liradan ve ons altın yüzde 0,69 artışla 1,929 dolardan işlem görüyor.