Borsa, güne yüzde 0.54 artışla başladı
BIST100 endeksinde açılış 635 puan artışla 114.054 puandan gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,54 artışla 118.714 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 635 puan ve yüzde 0,54 değer kazancıyla 118.714 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 artışla başlarken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.
Geçen haftanın son işlem gününde 114.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, çarşamba gününü günlük yüzde 0,03 artışla 118.079 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Merkez Bankası'nın faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak işsizlik ve Almanya'dan gelecek tüketici güveni verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.800 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 117.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.