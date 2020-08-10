Borsa, güne yüzde 0,57 düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,57 düşüşle 1.054 puanda başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 6 puan ve yüzde 57 değer kaybederek 1.054,55 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 1,76 geriledi.
BIST 100 endeksi, geçen haftayı gününü yüzde 2,53 artışla 1.060 puanda tamamlamıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik oranı verilerine göre, mayıs ayında işsizlik yüzde 0,1 artışla yüzde 12,9 oldu.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.055 ve 1.030 seviyelerinin destek, 1.071 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasaların açıldığı dakikalarda, dolar yüzde 0,51 artışla 7,32 liradan, euro yüzde 1,13 artışla 8,62 liradan ve ons altın yüzde 0,26 artışla 2,029 dolardan işlem görüyor.