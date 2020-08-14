Borsa, güne yüzde 0,60 ekside başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,60 düşüşle 1.093 puanda başladı.
BIST 100 endeksi güne 7 puan ve yüzde 0,48 değer kaybıyla 1.093,52 puanda başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,9 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,12 ile spor,en çok gerileyen ise yüzde 4,63 ile KOBİ sanayi oldu.
BIST 100 endeksi, perşembe gününü yüzde 1,25 düşüşle 1.100,26 puanda tamamlamıştı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.095 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasaların açıldığı dakikalarda, dolar yüzde 0,27 artışla 7,36 liradan, euro yüzde 0,18 artışla 8,69 liradan ve ons altın yüzde 0,46 düşüşle 1,944 dolardan işlem görüyor.