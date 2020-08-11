Borsa, güne yüzde 0,62 artışla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,62 artışla 1.082 puanda başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 7 puan ve yüzde 57 değer kaybederek 1.082,24 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,64 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile ticaret, tek gerileyen ise yüzde 1,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, pazartesi gününü yüzde 1,41 artışla 1.075 puanda tamamlamıştı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 seviyesinin destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasaların açıldığı dakikalarda, dolar yüzde 0,35 düşüşle 7,31 liradan, euro yüzde 0,4 düşüşle 8,57 liradan ve ons altın yüzde 1,28 düşüşle 2,001 dolardan işlem görüyor.