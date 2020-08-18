Borsa güne yüzde 1,54 artışla başladı

18 Ağustos 2020

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,54 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.087,75 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksi pazartesi gününü 1.070-1.090 dar bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra , önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değerlenerek,1.086,20 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki gerilim ve COVID-19 tedavisine yönelik haber akışı ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, açıklanan ilk yarı finansal sonuçları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de arttığını belirtti.

Kaynak: AA