Borsa günü 100 bin puanın altında tamamladı

28 Ekim 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 99.838,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 377,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,40 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile madencilik oldu.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde Borsa İstanbul'da sakin bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi, günü 100.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, hafta geneline bakıldığında yurt içinde, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Enflasyon Raporu ve cuma piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise, çarşamba ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ABD'nin büyümesi, perşembe Avro Bölgesi'nin büyümesi ve cuma ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere yoğun ekonomik takvimin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.