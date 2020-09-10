Borsa günü 1.099 puandan tamamladı

10 Eylül 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kaybıyla günü 1.099,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile metal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 9,93 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 1.105,98 puanı gören BIST 100 endeksi, kapanışa yakın kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,06 düşüşle 1.099,06 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi, Almanya ve ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, ABD'de teknoloji hisselerindeki aşırı oynaklık nedeniyle bu hisselerdeki hareketliliğin küresel ölçekte risk algısı üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç olarak öne çıktığını, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA