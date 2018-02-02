Borsa günü düşüşle tamamladı

02 Şubat 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 924,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 1,66 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,61 ile madencilik oldu.

Avrupa borsalarında yüzde 1'i aşan düşüşler ve döviz kurlarındaki yükselişten negatif etkilenen BIST 100 endeksi, 118.000 puanın altına görmesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve sanayi üretimi, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanan istihdam raporundaki verilerin beklentilerden iyi geldiğini, bunun da Fed'in bu yıla ilişkin faiz artırımı beklentilerini artırdığını ifade eden analistler, bu anlamda Fed üyelerinin gelecek hafta boyunca yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 118.300 puanın altında kaldığı sürece satış baskısının devam edebileceğini ve sırasıyla 117.200 ile 116.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğine değinerek, olası yükselişlerde ise 120.300 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA