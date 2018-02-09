Borsa günü düşüşle tamamladı

09 Şubat 2018

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 673,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,09 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,54 ile iletişim oldu.

Dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 112.503,82 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 113.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında da Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 112.500 ve 110.000 seviyelerinin destek, 115.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 14 Şubat Çarşamba günü açıklanacak Aralık 2017 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin gerçekleştirdiği ankete görex ekonomistlerin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 7,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 46,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı, 2017'nin kasım ayında 4 milyar 200 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 43 milyar 752 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA