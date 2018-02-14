Borsa günü düşüşle tamamladı

14 Şubat 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 113.454,95 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.039,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,19 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 115.606,55 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçerek 113.500 puanın altına geriledi.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri tahmin edilenden hızlı artıracağı yönündeki öngörülerin güçlendiğini, buna paralel ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,88 sınırına yükseldiğini kaydetti.

Yükseliş eğilimdeki faizlerin, risk iştahını azalttığını ve gelişmekte olan ülke piyasalarında satış baskısına neden olduğunu ifade eden analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini, 112.500 puanın ise destek konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA