Borsa günü düşüşle tamamladı

23 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 101.891,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.436,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi ise yüzde 1,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,15 ile finans kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 3,12 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki sert yükselişler nedeniyle 101.419,87 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 102.000 puanın altında dengelendi.

Gün içinde dolar/TL 4,9282, avro/TL 5,7686 ve sterlin/TL de 6,5965 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de 2. el konut satışları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildiren analistler, 101.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA