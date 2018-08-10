Borsa, günü düşüşle tamamladı

10 Ağustos 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 94.939,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.245,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,48 ve holding endeksi de yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 7,60 ile spor oldu.

Gün içinde yaklaşık 10.000 puanlık bir bant içinde sert bir şekilde dalgalanan BIST 100 endeksi, 88.598,12 puana kadar gerilemesi sonrasında son 1 saatteki tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü 94.939,63 puandan tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak sanayi üretimi endeksleri ile Avrupa'da büyüme ve enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışı ve döviz kurlarının seyrinin pay piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olacağına değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 ve 98.700 seviyelerinin direnç, 93.600 ve 92.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA