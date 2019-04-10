Borsa günü düşüşle tamamladı

10 Nisan 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybıyla 97.015,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.120,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,35 holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 0,85 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,84 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 98.456,13 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, 97.000 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA