Borsa günü düşüşle tamamladı

12 Temmuz 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,32 değer kaybıyla 97.098,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.308,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,35. holding endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile kimya,petrol,plastik, en çok gerileyen ise yüzde 4,86 ile finansal,kiralama,faktoring oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 99.870,63 puana kadar çıkmasına karşın döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle 97.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistiklerinin, yurt dışında ise Çin'de büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Kaynak: AA