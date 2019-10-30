Borsa günü düşüşle tamamladı

30 Ekim 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kaybıyla 98.692,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.146,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,33, holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararların ardından ABD ile diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini bildirdi. Türkiye'nin ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararları sert bir şekilde kınadığını anımsatan analistler, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Avro Bölgesinde büyüme, Çin'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.