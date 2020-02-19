Borsa günü düşüşle tamamladı

19 Şubat 2020

Gün içinde en düşük 118.570,59 puanı, en yüksek 120.464,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybıyla tamamladı

Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,65 artışla 314 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 378,01 puan azalarak 119.196,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 462,13 puan ve 0,39 değer kazanımıyla 120.036,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.570,59 puanı, en yüksek 120.464,81 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 119.196,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 294,46 puan ve yüzde 0,21 gerileyerek 142.727,90 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 99'u prim yaptı, 298'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik, Petkim ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.