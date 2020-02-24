Borsa günü düşüşle tamamladı

24 Şubat 2020

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.040,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi yüzde 1,88 azaldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,40 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,87 ile ulaştırma oldu.

Güne satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 113.600 seviyesine kadar gerilemesine rağmen kapanışa yakın gelen tepki alımlarıyla kayıplarını kısmen telafi ederek 114.789,21 puandan kapandı.

Analistler, koronavirüsün Çin dışında başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere çeşitli ülkelerde etkisini göstermesi nedeniyle artan risk algısının, küresel bazda pay piyasalarını olumsuz etkilediğini ve sert düşüşlere sebep olduğunu kaydetti.

Yarın, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da büyüme, ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere makroekonomik veri takviminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.600 seviyesinin destek, 116.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Altının onsu 1.673,17 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.673,17 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,57 artarak 333 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1340 lira, satışta 6,1586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0981 lira, satışta 6,1225 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,47'den, bileşik getirisi de yüzde 11,80'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0856, sterlin/dolar paritesi 1,2925, dolar/yen paritesi de 110,67 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,90 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA