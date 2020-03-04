Borsa günü düşüşle tamamladı

04 Mart 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 110.785,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 421,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,37 ile ulaştırma oldu.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirmesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir gözlemlendiğini ifade etti.

İtalya'da hükümetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlemler çerçevesinde ilk ve orta dereceli tüm okullar ile üniversitelerin kapatılmasını görüştüğünü bildirmesinin endişeleri artırdığını belirten analistler, konuyla ilgili haber akışının takip edileceğini aktardı.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının onsu 1.642,53 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.642,53 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artarak 321 bin 770 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0861 lira, satışta 6,1105 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1900 lira, satışta 6,2148 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,87'den, bileşik getirisi de yüzde 11,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,2806, dolar/yen paritesi de 107,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,61 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA