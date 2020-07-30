Borsa, günü düşüşle tamamladı

30 Temmuz 2020

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,15 ile madencilik oldu.

Dolar 0,12 artışla 6,98 liradan, euro ise yüzde 0,38 düşüşle 8,21 liradan işlem görüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın ve pazartesi günü Kurban Bayramı tatili olması nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olacağını dile getirdi.

Yarın ayrıca yurt dışında Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri ve Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Altının onsu 1.954,91 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.954,91 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,12'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, euro/dolar paritesi 1,1756, sterlin/dolar paritesi 1,3001, dolar/yen paritesi de 105,04 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,32 azalışla 43,57 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA