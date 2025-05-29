Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,65 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,67 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'li çip üretici Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrasında risk iştahı artarken, Elon Musk'ın, Trump yönetimindeki görevini bıraktığını duyurmasının etkileri de yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 ile tahminden az daraldı.

Analistler, ABD ekonomisindeki daralmanın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini hızlandırabileceğine dair öngörüleri öne çıkardığını bunun da küresel piyasalardaki risk iştahını desteklediğini belirtti.

Yarın yurt içinde finansal istikrar raporu, büyüme, yurt dışında ise ABD'de PCE fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da Tokyo TÜFE perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 oldu. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 oldu.