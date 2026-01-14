Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 179,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile kimya petrol plastik, en çok kaybettiren ise yüzde1,81 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik endişelerin artması, şirketlerin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller ve ABD açıklanan makro ekonoik verilerle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.444,49 puanı görerek rekor tazelemesine karşın, 10 günlük yükseliş trendini bozarak günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde ticaret dengesi ile ABD'de New York ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksleri başta olma üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.500 ve 12.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.