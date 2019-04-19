Borsa günü yatay tamamladı

19 Nisan 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,06 puan azalışla 96.861,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 195,49 puan ve yüzde 0,20 artarak 97.081,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 74,30 puan ve yüzde 0,08 artışla 96.960,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.737,49 puanı, en yüksek 97.293,09 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kaybederek 96.861,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, hizmetler endeksi de yüzde 0,22 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 176,84 puan ve yüzde 0,15 azalarak 121.121,65 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 228'i prim yaptı, 128'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 238 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7880 lira, satışta 5,8112 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8054 lira, satışta 5,8286 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,50'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1246, sterlin/dolar paritesi 1,3000, dolar/yen paritesi de 111,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,03 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA