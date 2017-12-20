Borsa günü yükselişle tamamladı

20 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 277,56 puan artarken toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,88 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile iletişim oldu.

Güne yatay seyirle başlayan BIST 100 endeksi, en düşük 109.628,27 puanı görmesinin ardından döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle yükselişe geçti ve 110.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı ve ABD 3. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 108.500 seviyesinin destek, 111.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA