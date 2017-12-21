Borsa günü yükselişle tamamladı

21 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 817,28 puan artarken toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,29 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile orman, kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 111.861,46 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 111.200 seviyesinin üzerinde tamamladı.

Analistler, ABD'de vergi reformuna ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ve Almanya'da hükümet kurma çalışmalarının ocak ayına ertelenmesi sonrasında pay piyasalarının dalgalı bir seyir izlediğini kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye revize edilmesinin gelişmekte olan ülke piyasalarını pozitif etkilediğini ifade eden analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise yoğun veri akışının takip edileceğini dile getirdi. ABD'de yarın, kişisel gelir ve harcamalar ile dayanıklı mal siparişleri verisi öne çıkarken, İngiltere'de ise 3'üncü çeyrek büyüme verileri açıklanacak.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 direncinin üzerinde yeni hedefin 112.500 seviyesi olacağını belirterek, olası düşüşlerde ise 108.500 desteğinin öne çıkacağını ifade etti.

Kaynak: AA