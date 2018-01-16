Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.259,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,80, holding endeksi yüzde 1,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,18 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,36 ile gıda, içecek oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 111.107,44 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 2,01 artışla 114.418,36 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Suriye'deki gelişmeler ile konuyla ilgili ABD ve Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.500 seviyesinin destek,115.500 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.