Borsa günü yükselişle tamamladı

31 Ocak 2018

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 225,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,40 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,53 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,21 ile madencilik oldu.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti. Yarın yurt içinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat rakamlarının yurt dışında ise Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 seviyesinin direnç, 119.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA