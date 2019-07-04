Borsa günü yükselişle tamamladı

04 Temmuz 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kazancıyla 99.382,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,80 ile finansal,kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 100 bin puanın üzerini test etti. BIST 100 endeksi daha sonra bu seviyeden gelen satışlarla analistlerin destek olarak nitelendirdiği 98.500 puan sınırına kadar gerilemesine karşın döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle yükselişe geçerek 99.000 - 99.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, tarım dışı istihdamın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uygulayacağı strateji açısından ipuçları verebileceğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşlarına ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olacağını kaydetti.

Kaynak: AA