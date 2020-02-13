Borsa günü yükselişle tamamladı

13 Şubat 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 491,80 puan artarak 120.540,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 48,34 puan ve 0,04 değer kaybıyla 120.000,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 119.472,47 puanı, en yüksek 120.811,62 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 120.540,53 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 290,92 puan ve yüzde 0,20 yükselerek 144.088,60 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 238'i prim yaptı, 152'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Sasa Polyester, İş Finansal Kiralama en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.576,98 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.576,98 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 306 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0617 lira, satışta 6,0659 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0173 lira, satışta 6,0414 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,08'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0847, sterlin/dolar paritesi 1,3045, dolar/yen paritesi de 109,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,32 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA