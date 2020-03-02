Borsa günü yükselişle tamamladı

02 Mart 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazancıyla 107.309,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.316,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,76 ve holding endeksi yüzde 2,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,23 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile ticaret oldu.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü bir hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Euro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Altının onsu 1.600,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.600,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalarak 322 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,2148 lira, satışta 6,2397 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,2216 lira, satışta 6,2465 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,81'den, bileşik getirisi de yüzde 12,16'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1135, sterlin/dolar paritesi 1,2774, dolar/yen paritesi de 107,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,03 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA