Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 75,22 puan ve yüzde 0,80 artışla 9.456,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.407,56 puanı, en yüksek 9.491,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazancıyla 9.423,62 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 34,69 puan ve yüzde 0,34 kazançla 10.249,46 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 1,46, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 42'si geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 206 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 206 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 3 milyon 962 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9383, satışta 38,0904 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8807, satışta 38,0325 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3180 ve dolar/yen paritesi 143,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 64,3 dolardan işlem görüyor.