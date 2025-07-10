Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 118,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 1,32 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de genele yayılan alımların etkisiyle günü alış ağırlıklı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi ile perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), sanayi üretimi, dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.