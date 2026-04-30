Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 202,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,55 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,98 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattında müzakere sürecine ilişkin haber akışı yakından takip edilirken pozitif bir seyir izliyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin telefon üzerinden sürdürüldüğünü belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise bölgede barış ve huzurun sağlanmasını güvence altına alan adil bir çözüm için diplomatik süreci sürdürmeye hazır olduklarını ancak bunun ABD’nin tavrının değişmesine bağlı olduğunu söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yatırım, ihracat, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artışların etkisiyle yüzde 2 büyüse de büyüme hızı beklentilerin altında kaldı.

Analistler, yarın yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti.