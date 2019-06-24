Borsa günü yüzde 1,23 yükselişle tamamladı

24 Haziran 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kazancıyla 95.182,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.160,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 4,12 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.211,77 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95.000 - 95.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güveni ve 1. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA