Borsa günü yüzde 1,98 kayıpla kapattı

06 Mart 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.214,54 puan azalarak 109.600,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 161,35 puan ve yüzde 0,14 değer kaybıyla 111.653,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.774,74 puanı, en yüksek 112.345,07 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,98 düşüşle 109.600,53 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,67, sanayi endeksi yüzde 1,62, teknoloji endeksi yüzde 1,40, hizmetler endeksi de yüzde 1,44 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.698,20 puan ve yüzde 2,02 gerileyerek 130.896,87 puandan kapandı. İşlem gören 601 hisse senedinin 70'i prim yaptı, 341'İ geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.679,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.679,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artarak 329 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0778 lira, satışta 6,1022 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0730 lira, satışta 6,0973 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3038, dolar/yen paritesi de 105,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 46,36 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA