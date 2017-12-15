Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

15 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.288,06 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 378,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,70 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,37 ile iletişim oldu.

Güne yatay başlayan ve en yüksek 109.578,35 puanı gören endeks, dünya borsalarındaki negatif havanın etkisiyle düşüşe geçerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 109.300'ün hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 puanın destek, 109.300 ve 110.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA