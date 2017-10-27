Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,48 değer kazancıyla 107.845,92 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 511,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,21 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile metal ana sanayi oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en yüksek 107.902,16 puanı görmesinin ardından 107.700-107.900 dar bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüm verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200 seviyesinin destek, 108.000 ve 110.000 seviyelerinin ise direnç konumuna geldiğini söyledi.