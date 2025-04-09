Borsa günün ilk yarısında geriledi (9 Nisan 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kaybederek 9.409,47 puana indi. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.250 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 1,2, holding endeksi ise yüzde 0,4 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,72 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bugün yurt içinde ekonomik veri gündemi sakin, yurt dışında ise yatırımcıların dikkati Fed toplantı tutanakları ile ABD toptan stok verilerde.