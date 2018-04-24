Borsa, günün ilk yarısında geriledi

24 Nisan 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,68 azalışla 110.175,33 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 757,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,75 ile ulaştırma oldu.

Güne düşüşle başlayan ve analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 110.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 110.000-110.250 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de birinci el konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 puanın direnç, 110.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.