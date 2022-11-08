Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.395,88 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, 4.395,88 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,47 puan ve yüzde 1,30 değer kazancıyla 4.388,13 puan oldu. Toplam işlem hacmi 58 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,36 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,21 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi temkinli seyrettiğini, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün korunduğunu ifade etti.

Kongre seçimleri kapsamında halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret eden analistler, siyasi haber akışının önem kazandığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin direnç, 4.280 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.