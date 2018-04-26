Borsa, günün ilk yarısında yatay
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazancıyla 107.474,08 puana çıktı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 72,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, 106.277,96 puana kadar gerilemesinin ardından döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destekle yükselişe geçerek günün ilk yarısında 107.500 puanın hemen altında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının yakından takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 puanın destek, 110.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: AA