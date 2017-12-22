Borsa günün ilk yarısında yükseldi

22 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,46 değer kazancıyla 111.787,40 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 515,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi de yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,66 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,13 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın yükseliş eğilimini devam ettiren BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 112.000 puanın üzerini test etmesinin ardından 111.500-112.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA