Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

08 Ağustos 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,20 artışla 96.353,29 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 192,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile iletişim oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96.560,50 puana kadar yükselmesinin ardından günün ilk yarısında 96.000-96.500 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının Türk lirası varlıkların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.400 seviyesinin direnç, 93.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.