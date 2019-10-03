Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

03 Ekim 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 artışla 104.318,52 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 809,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile orman, kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış kaydederek 26 ay sonra tek haneye dönmesinin ardından 104.767,54 seviyesini gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının ise direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA