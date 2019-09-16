Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,12 yükseldi

16 Eylül 2019

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile ulaştırma oldu.

Hızlı yükselen petrol fiyatları ve artan jeopolitik riskler nedeniyle haftaya satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 102.341,32 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 101.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA