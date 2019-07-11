Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,80 arttı

11 Temmuz 2019

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 791,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 99.726,46 puana kadar yükseldikten sonra 99.000-99.500 bandında dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasının faiz indirim beklentilerini arttırdığını, buna bağlı olarak küresel risk iştahının yükseldiğini ifade etti.

Powell'ın açıklamaları sonrası bu ay sonu gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizlerin 50 baz puan indirilebileceği beklentileri yüzde 25'e çıkarken, ekonomistlerin yüzde 75'i 25 baz puanlık indirim öngörüyor.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA