Borsa, günün ilk yarısında yüzde 2,67 arttı

01 Temmuz 2019

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.574,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,20, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile metal,eşya,makina oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 3 ayın en yüksek seviyesi olan 99.358,59 puanı görmesinin ardından 99.000 puanın hemen üstünde dengelendi.

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde olumlu mesajların verilmesi ve Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin pozitif havanın küresel risk iştahını artırdığını belirtti.

Öğleden sonra ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 99.500 puanın direnç, 96.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA