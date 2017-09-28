Borsa hafif düşüşle açıldı

28 Eylül 2017

Kuzey Irak'taki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesi Türk varlıkları üzerinde baskı yapmayı sürdürüyor.

Bu baskı sonrasında Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi güne 68 puan düşüşle 101.150 puandan başladı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,07 oranında değer kaybetti.

Dolar/TL kuru küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerle son iki haftada 3.40'lı seviyelerden 3.59'un üzerine kadar yükseldi. Euro ise 4.2190 ile tarihi rekor kırdı.

Bankacılar, jeopolitik risklerin ve küresel piyasaların yakından izlendiğini TL üzerindeki belirleyicilerin bu gelişmeler olmayı sürdüreceğini belirttiler.

Kapital FX'in değerlendirmesinde, endeksin ABD tahvil faizlerinde BIST kapanışı sonrasındaki yükseliş, Türk tahvil faizlerindeki yukarı yönlü baskı, kurun 3.59 seviyesinde olması nedeniyle negatif seyredeceği belirtildi.

Küresel piyasalar yükseliyor

Küresel piyasalarda dolar ve ABD tahvil getirileri, Fed'in bu yılın sonunda faiz artırımı yapabileceği beklentilerinin dün yeniden canlanmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 yılın en büyük vergi revizyonu önerisinde bulunması ve güçlü ABD dayanıklı mal siparişleri verisiyle yükseldi.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks 93.414'de işlem görüyor ve hafta başından beri yüzde 1.3 yükseldi. Dolar endeksi dün 93.607 ile 23 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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