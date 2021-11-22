Borsa, haftanın açılışında yüzde 1'in üzerinde primli

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,79 artışla 1.751,05 puandan başladı. Açılış sonrası BİST 100'deki hisse senetleri kazançlarını yüzde 1'in üzerine taşıdı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,72 puan ve yüzde 0,79 değer kazanarak 1.751,05 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,80 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile orman, kağıt, basım olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

BIST 100 endeksi, cuma günü önceki kapanışa göre 0,03 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.737,33 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarının Avrupa'da uygulamaya alınan yeni tip koronavirüs kısıtlamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) destekleyici para politikalarını beklenenden daha önce terk edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlediğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.